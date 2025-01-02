У віці 96 років помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель

Політик пішов із життя в останній день 2024 року

Арнольд Рюйтель (Фото: ЕРА/KEITH BEDFORD)

Колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель помер 31 грудня 2024 року, йому було 96 років. Про це повідомили у канцелярії лідера республіки.

"Арнольд Рюйтель, який протягом усього свого життя був лідером й академічно займався сільським життям і сільським господарством, вселив у віру багатьох людей упевненість у тому, що вступ до Європейського Союзу і НАТО відповідає національним інтересам Естонії", – йдеться у повідомленні.

Рюйтель був президентом Естонії з 2001 до 2006 року. Він відіграв важливу роль у здобутті незалежності країни від СРСР у 1991 році та подальшому зміцненні суверенітету країни. Рюйтель також активно працював над інтеграцією Естонії до ЄС і НАТО.

Він також висловлював солідарність із прагненнями України до євроінтеграції.

У жовтні 2023 року в США помер бізнесмен, філантроп Чак Фіні, відомий як засновник Duty Free.

У листопаді у віці 99 років помер мільярдер Чарлі Мангер, який був правою рукою Воррена Баффета.