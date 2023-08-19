В ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом – фото

Министерство обороны допустило к эксплуатации в войсках отечественные БПЛА SkyKnight с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отмечается, компания-производитель дрона с искусственным интеллектом SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления требуемой документации.

Дрон SkyKnight 2 с максимальной полезной нагрузкой в 2,5 кг довольно быстрый, мощный и в то же время тихий.

Разработка очень проста в управлении. Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно – за неделю.

Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник полетит к ней в автоматическом режиме, потому что им уже будет управлять бортовой компьютер.

Даже в случае утраты связи вследствие глушения враждебными средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели.

26 июля 2023 года появилась информация о том, что Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом, которые преследуют цель без оператора.

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