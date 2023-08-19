UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 09:30
В ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом – фото - Фото
SkyKnight 2 (Фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Министерство обороны допустило к эксплуатации в войсках отечественные БПЛА SkyKnight с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Минобороны. 

Как отмечается, компания-производитель дрона с искусственным интеллектом SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления требуемой документации.

Дрон SkyKnight 2 с максимальной полезной нагрузкой в 2,5 кг довольно быстрый, мощный и в то же время тихий.

Разработка очень проста в управлении. Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно – за неделю.

Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник полетит к ней в автоматическом режиме, потому что им уже будет управлять бортовой компьютер.

Даже в случае утраты связи вследствие глушения враждебными средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели.

В ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом – фото

В ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом – фото

Читайте также: Испания тестирует антидроновую систему с искусственным интеллектом – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаискусственный интеллектминобороныFPV-дронSkyKnight
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 