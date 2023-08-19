RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом – фото

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 09:30
У ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом – фото - Фото
SkyKnight 2 (Фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах вітчизняні БПЛА SkyKnight зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Міноборони. 

Як зазначається, компанія-виробник дрону зі штучним інтелектом SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли розпочалася прискорена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

Дрон SkyKnight 2 з максимальним корисним навантаженням у 2,5 кг досить швидкий, потужний і водночас тихий.

Розробка дуже проста в управлінні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він освоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень.

Коли оператор визначить мету, яку потрібно уразити, безпілотник полетить до неї в автоматичному режимі, бо ним вже управлятиме бортовий комп'ютер.

Навіть у разі втрати зв'язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

У ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом – фото

У ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом – фото

Читайте також: Іспанія тестує антидронову систему зі штучним інтелектом – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамінобороништучний інтелектFPV-дронSkyKnight
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 