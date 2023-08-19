У ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом – фото

Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах вітчизняні БПЛА SkyKnight зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Міноборони.

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Як зазначається, компанія-виробник дрону зі штучним інтелектом SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли розпочалася прискорена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

Дрон SkyKnight 2 з максимальним корисним навантаженням у 2,5 кг досить швидкий, потужний і водночас тихий.

Розробка дуже проста в управлінні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він освоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень.

Коли оператор визначить мету, яку потрібно уразити, безпілотник полетить до неї в автоматичному режимі, бо ним вже управлятиме бортовий комп'ютер.

Навіть у разі втрати зв'язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

26 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що Україна створює FPV-дрони зі штучним інтелектом, які переслідують ціль без оператора.

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