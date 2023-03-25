В ВСУ объяснили, почему Генштаб ошибся относительно выхода оккупантов из Новой Каховки

Оккупанты не вышли из Новой Каховки Херсонской области, а осуществили ротацию сил. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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"Военные тоже верят в хорошее, и иногда желаемое выдается за действительное. Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения, зашли другие", — сказала Гуменюк.

По ее словам, населенные пункты, прилегающие к левому берегу Днепра, используются врагом как места восстановления боевых подразделений после возвращения с более горячих точек.

23 марта Генштаб в вечерней сводке сообщил, что на 22 марта все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в Новой Каховке, якобы покинули город.

Позже Генштаб опроверг эту информацию.

Вадим Ребрина

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