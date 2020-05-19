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В Высшем антикорсуде объяснили, почему отменили заочный арест Клименко

В Высшем антикорсуде объяснили, почему отменили заочный арест Клименко - Фото
Александр Клименко
19.05.2020, 20:20

Прокуратура не предоставила суду доказательств того, что бывший министр времен Януковича находится в международном розыске, говорят в ВАСУ

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, так как прокуратура не предоставила суду доказательств того, что он находится в международном розыске. Об этом говорится в комментарии судьи-спикера Апелляционной палаты ВАСУ Инны Калугиной.

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Она напомнила, что избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь в том случае, если это лицо имеет статус подозреваемого и объявлено в международный розыск.

Клименко имеет статус подозреваемого, но что касается объявления в международный розыск, то Апелляционная палата ВАСУ считает, что суд первой инстанции ошибся, когда пришел к такому выводу.

По словам Калугиной, прокурор военной прокуратуры принял постановление, которым объявил Клименко в розыск. Однако сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что это постановление было реализовано.

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В ВАСУ отметили, что на момент избрания Клименко меры пресечения процессуальное руководство осуществляла Главная военная прокуратура ГПУ. С ноября 2019 года дело передано в НАБУ/САП.

Судья сообщила, что сторона обвинения может обратиться с повторным ходатайством.

  • При президентстве Виктора Януковича Александр Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины. С декабря 2012 по февраль 2014-го – занимал должность министра доходов и сборов. После Революции достоинства Клименко сбежал из Украины в Россию.
  • Дело против Клименко Главная военная прокуратура открыла в июне 2014 года. Он подозревается в создании и участии преступной организации, а также отмывании денег в 2011-2017 годах, полученных преступным путем.
  • По данным следствия, в течение 2012-2013 годов Клименко завладел средствами из госбюджета на сумму на 3,1 млрд грн, перечислив их в качестве возмещения НДС на счет трех фиктивных фирм. По этому делу экс-министра заочно арестовали в августе 2019 года.
  • 10 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева суд снял арест с недвижимости, счетов и ценных бумаг компании КУА "Эксельсиор", которая фигурирует в деле Клименко.
Вадим Ребрина
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