В январе 22 депутата не были ни на одном заседании Рады - КВУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В январе 22 народных депутата не были зарегистрированы ни на одном заседании Верховной Рады. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Там говорят, что это антирекорд девятой сессии (началась в сентябре 2018 года).

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В сентябре все заседания пропустили 10 депутатов, в октябре - 10, ноябре - 6.

В январе все заседания пропустили Андрей Билецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий, Денис Омельянович, Петр Сабашук, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Сергей Фаермарк, Игорь Шкиря, Дмитрий Ярош.

Также в январе в Раде традиционно не появлялись беглые депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Также в заседаниях не участвовали Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий.

Надежда Савченко находится в СИЗО.

В то же время все заседания парламента посетили 186 депутатов, это меньше половины депутатского корпуса.

Всего в январе произошло шесть заседаний Рады.

Ранее депутат, заместитель главы франкции БПП в Верховной Раде Алексей Гончаренко появился в эфире телеканала Прямой в костюме комика Чарли Чаплина.