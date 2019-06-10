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10.06.2019, 10:21

В захваченном Крыму новая волна террора против украинцев: видео

В захваченном Крыму новая волна террора против украинцев: видео - Фото
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Всех обыскивают по типичному для оккупированного Крыма надуманному поводу - "возможной причастности к группе Хизб ут-Тахрир"

Силовики оккупационной власти РФ в Крыму проводят новые обыски и задержания в домах крымских татар в Алуште и нескольких селах. Хронику событий ведет местная правозащитная Facebook-группа Крымская солидарность.

Обыскивают таких граждан:

- Эльдар Кантемиров (Алушта);
- Эскендер Сулейманов (Строгановка, родной брат Руслана Сулейманова, задержанного ФСБ еще 27 марта);
- Руслан Месутов (Малый Маяк);
- Ленур Халилов (Изобильное, председатель местной религиозной общины);
- Джеппаров Айдер (пгт. Зуя, на фото ниже);
- Риза Омеров и его отец Энвер (Белогорск).

"Во время обыска в доме у супруги Ризы Омерова от стресса начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом", - пишут в группе.

Нескольких крымских татар увезли в отделы УФСБ РФ на захваченном полуострове.

На днях сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

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Теги: Крым, репрессии, крымские татары, обыск
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