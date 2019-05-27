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27.05.2019, 11:57

"Океан не молчит". Вакарчук посвятил песню крымским татарам: фото

"Океан не молчит". Вакарчук посвятил песню крымским татарам: фото - Фото
Святослав Вакарчук (фото - radiosvoboda.org)

Лидер группы исполнил песню, посвященную борьбе крымских татар за независимость, концерт собрал 100 000 зрителей

Лидер украинской музыкальной рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук во время вчерашнего концерта "Океан не молчит" на ВДНХ столицы одну из своих песен посвятил крымским татарам. 

"Наши судьбы, украинцев и крымских татар, очень похожи. Нас всегда хотели поставить в рамки. Хотели на протяжении истории не дать нам быть собой. Очень большое уважение к целому народу, который депортировали в Среднюю Азию, а они вернулись обратно на Родину и продолжают развивать свою культуру. И сегодня, к сожалению, во вновь аннексированом Россией Крыму мы видим, как повторяется история", - отметил Вакарчук.

Он пожелал крымским татарам и украинцам терпения, быть всем вместе. "Потому что вместе мы обязательно победим, вернемся на родную землю и вместе построим прекрасную страну", – сказал Вакарчук на видео, которое опубликовала первый заместителем министра информационной политики Эмине Джеппар.

После этого он исполнил песню, посвященную борьбе крымских татар за независимость.

"Эта песня посвящается борьбе за общую семью, великую страну, в которой живут крымские татары, украинцы и другие нации. И нас никогда не победить", – сказал Вакарчук. После этого он спел песню "Коли тобі важко" .

На официальной странице группы в Facebook сообщают, что концерт "Океан Эльзы 360° посетили почти 100 000 зрителей, опубликовав фото.

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

23 мая Лидер украинской музыкальной рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории ВДНХ, в День Киева, который в этом году отмечается 26 мая

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Теги: Вакарчук Святослав, киев, крымские татары, песня, концерт, вднх
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