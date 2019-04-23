"Океан не молчит": Вакарчук хочет дать "демократический концерт"

Святослав Вакарчук (скриншот видео)

Лидер украинской музыкальной рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории ВДНХ, в День Киева, которое в этом году отмечается 26 мая. Об этом он сообщил, записав видео у себя в Facebook.

Вакарчук сказал, что можно было бы поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, чтобы не было никаких сидячих мест и вип-зоны.

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"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется - это классная идея, я хочу спросить, что думаете вы? Это вопрос к нашим поклонникам и музыкантам Океана Эльзы, они еще не знают об этой идее. Если все за, то давайте – возьмем и сделаем. Причем назвать концерт можно "Океан не молчит". "Океан не молчит, не молчите и вы", - отметил Вакарчук.

5 апреля музыкант призывал украинцев не позволять кандидатам подменять смысл формой, а требовать у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы - какой они видят Украину через 5 лет, и каковы конкретные пути реализации этого видения.

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