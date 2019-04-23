Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 15:12

"Океан не молчит": Вакарчук хочет дать "демократический концерт"

"Океан не молчит": Вакарчук хочет дать "демократический концерт" - Фото
Святослав Вакарчук (скриншот видео)

Святослав Вакарчук хочет провести концерт в День Киева, 26 мая

Реклама
Реклама

Лидер украинской музыкальной рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории ВДНХ, в День Киева, которое в этом году отмечается 26 мая. Об этом он сообщил, записав видео у себя в Facebook.

Вакарчук сказал, что можно было бы поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, чтобы не было никаких сидячих мест и вип-зоны.

Реклама

"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется - это классная идея, я хочу спросить, что думаете вы? Это вопрос к нашим поклонникам и музыкантам Океана Эльзы, они еще не знают об этой идее. Если все за, то давайте – возьмем и сделаем. Причем назвать концерт можно "Океан не молчит". "Океан не молчит, не молчите и вы", - отметил Вакарчук.

5 апреля музыкант призывал украинцев не позволять кандидатам подменять смысл формой, а требовать у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы - какой они видят Украину через 5 лет, и каковы конкретные пути реализации этого видения.

Читайте также: Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Святослав Вакарчук, концерт, океан эльзы, день киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 