Новое видео Вакарчука: Требую у кандидатов содержания, а не формы

Популярный музыкант Святослав Вакарчук, который ранее отказался баллотироваться в президенты, записал видеообращение, в котором проанализировал ход избирательной кампании и пришел к выводу, что предвыборная борьба кандидатов в первую очередь ориентирована на форму, а не на содержание. Музыкант потребовал у кандидатов содержания - то есть информации, которая поможет украинцам сделать осознанный выбор. Видеоролик с обращением опубликован в Facebook музыканта.

Вакарчук, в частности, сказал: "Я, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права. Какая программа реформирования судебной системы? Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах? Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс? Как свои полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех? И, наконец, каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?"

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Музыкант призвал украинцев не позволять кандидатам подменять смысл формой, а требовать у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы - какой они видят Украину через 5 лет, и каковы конкретные пути реализации этого видения.

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