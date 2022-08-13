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В Запорожье раскрыта масштабная схема поборов с граждан с оборотом 2 млн грн в день – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 16:00
В Запорожье раскрыта масштабная схема поборов с граждан с оборотом 2 млн грн в день – ГБР - Фото
Фото - ГБР

Госбюро расследований сообщает о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Запорожье с ежедневным оборотом в 2 млн грн. 

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Схема была построена на выдаче разрешений для пересечения гражданами Украины линии столкновения. 

Как сообщается, "дельцы" в Запорожской ОВГА, горсовете и правоохранительных органах выстроили систему поборов за рассмотрение заявок граждан на включение их в списки. Для этого создавались искусственные препятствия, затягивалось время рассмотрения заявок. 

Чтобы вопрос был "решен положительно", гражданам предлагалось заплатить. Например, за пропуск автомобиля требовали до $800. 

13 августа сотрудники ГБР провели в связи с раскрытием этой схемы более 20 обысков в Запорожской ОВГА, городском совете и правоохранительных органах области. 

Следователи также задержали с поличным одного из посредников в момент передачи $1400 за "положительное рассмотрение" заявления - за эту "символическую" плату посредник обещал "решить вопрос" с оформлением документов всего за два дня.

Фото – ГБР

Фото – ГБР

Участникам схемы готовится сообщение о подозрении, сообщает ГБР.

  • 27 июля спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией, несмотря на то, что она вынуждена вести войну против страны-агрессора России. 
  • 3 августа ГБР сообщило, что задержало начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни, его подозревают в вымогательстве взяток за оформление зернового экспорта.
Сергей Бережной
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коррупция запорожская область госбюро расследований
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