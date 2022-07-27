США о назначении генпрокурора: Война – угроза извне, коррупция – изнутри, надо бороться

Украина должна продолжать борьбу с коррупцией, несмотря на то, что она вынуждена вести войну против страны-агрессора России. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос об увольнении и необходимости назначения нового генерального прокурора Украины.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что помимо внешней угрозы, с которой Украина сталкивается со стороны России, Украина, как и многие другие правительства по всему миру, продолжает сталкиваться с другой угрозой своему долгосрочному успеху как суверенного, независимого, демократического и процветающего государства, а именно – с коррупцией.

"С коррупцией нужно бороться, даже когда Украина защищается от агрессивной войны России. Война России против Украины представляет собой внешнюю угрозу, но коррупция представляет собой внутреннюю угрозу. Угроза, которую представляет коррупция, может разъедать демократию, суверенитет и свободы, которые народ Украины так отчаянно желает сохранить", – заявил Прайс.

Он отметил, что США поддерживают Украину, оказывая помощь в обеспечении безопасности, а также будут поддерживать постоянные усилия в Украине по повышению прозрачности, укреплению демократических институтов, независимой антикоррупционной инфраструктуры и верховенства закона при одновременном повышении устойчивости к коррупции.

"Что касается генпрокурора, то мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Мы присоединяемся к народу Украины и подчеркиваем важность прозрачного назначения высококвалифицированного и действительно независимого преемника на посту генерального прокурора", – сказал представитель Госдепа США.

Он напомнил, что независимость и беспристрастность генпрокурора жизненно важны для обеспечения добросовестности усилий по привлечению к ответственности в Украине.

"Судебная система должна быть справедливой, беспристрастной и независимой, чтобы обеспечить правосудие как потерпевшим, так и обвиняемым", – сказал Прайс.

Он назвал обнадеживающим признаком утверждение комиссией детектива НАБУ Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прайс выразил надежду, что этот импульс сохранится и для избрания независимого генпрокурора, который соответствует высоким стандартам профессиональной этики, а также личной честности.

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Результаты конкурса в САП были подсчитаны еще в конце 2021-го. Однако комиссия утвердила Клименко победителем лишь 19 июля.

Запад систематически призывает Киев назначить главу САП. Это одна из рекомендаций Еврокомиссии, которую получила Украина вместе со статусом кандидата в ЕС.

Детальнее о проблемах с назначением главы САП читайте в статье "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС

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Наталия Медведева

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