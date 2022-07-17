В Запорожье были слышны взрывы – это россияне стреляли из РСЗО на линии столкновения
17.07.2022, 15:46
Фото: Минобороны России
Российские войска в воскресенье нанесли удары из ракетных систем залпового огня по населенным пунктам на линии столкновения в Запорожской области. Взрывы были слышны даже в Запорожье, сообщила пресс-служба обладминистрации.
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"Около 14:00 – 15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг лупит из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушениям не подверглась, но на нескольких полях возник пожар.
- 13 июля Запорожье попало под ракетный обстрел. Тогда две ракеты попали в одно из предприятий города.
- Перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Россия усиливается в Запорожской области. По тогдашним оценкам разведки, не исключается попытка наступления на Запорожье.
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