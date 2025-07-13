В Запорожской области из-за обстрела погибла женщина, одного человека ищут под завалами
В селе Новоданиловка Пологовского района Запорожской области в результате российской атаки погибла 77-летняя женщина. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, накануне вечером российские войска обстреливали Новоданиловку из артиллерии. Были разрушены частные дома, ранения получил 66-летний мужчина.
Тело женщины было найдено на следующий день в одном из разрушенных частных домов. Под завалами дома может находиться еще один человек.
По данным Федорова, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 579 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.
- 26 июня оккупанты обстреляли один из районов Запорожья кассетными боеприпасами из РСЗО. Это был первый подобный обстрел за 2024 и 2025 годы.
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