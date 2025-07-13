У Запорізькій області через російський обстріл загинула жінка, ще одну людину шукають під завалами

Ворог вдарив по прифронтових населених пунктах області з артилерії

Наслідки обстрілу Пологівського району Запорізької області (Фото: Запорізька ОВА)

У селі Новоданилівка Пологівського району Запорізької області внаслідок російської атаки загинула 77-річна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорів.

За його словами, росіяни атакували Новоданилівку напередодні ввечері з артилерії. Були зруйновані приватні оселі, поранення отримав 66-річний чоловік.

Тіло жінки знайшли наступного дня в одному зі зруйнованих приватних будинків. Під завалами оселі може перебувати ще одна людина.

За даними Федорова, загалом упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.