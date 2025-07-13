У Запорізькій області через російський обстріл загинула жінка, ще одну людину шукають під завалами
У селі Новоданилівка Пологівського району Запорізької області внаслідок російської атаки загинула 77-річна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорів.
За його словами, росіяни атакували Новоданилівку напередодні ввечері з артилерії. Були зруйновані приватні оселі, поранення отримав 66-річний чоловік.
Тіло жінки знайшли наступного дня в одному зі зруйнованих приватних будинків. Під завалами оселі може перебувати ще одна людина.
За даними Федорова, загалом упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
- 26 червня окупанти накрили один із районів Запоріжжя касетними боєприпасами з РСЗВ. Це був перший подібний обстріл за 2024 і 2025 роки
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