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В зоне ООС украинские бойцы уничтожили больше 350 оккупантов – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 23:56
В зоне ООС украинские бойцы уничтожили больше 350 оккупантов – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

В зоне ООС оккупанты понесли самые большие потери, сказал спикер оперативного штаба Алексей Арестович в эфире 1+1.

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"По предварительным оценкам, больше 350 убитых за первые сутки. Под 400 уже", – сказал он.

Также, по его словам, в зоне проведения ООС на конец дня сбиты семь российских самолетов, несколько вертолетов и взяты десятки российских пленных.

В зоне ООС украинским силам противостояли 50-60 тысяч оккупантов.

Ранее сегодня украинские десантники на вертолетах отбили у российских оккупантов аэродром в Гостомеле. Россияне, кто выжил, разбежались по лесам.

Вадим Ребрина
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оос война Алексей Арестович
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