Вакарчук ездил в Минск на новогодний корпоратив: давал концерт

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер группы Океан Эльзы, он же руководитель партии Голос Святослав Вакарчук в прошлую субботу ездил в Минск, где выступил с концертом на новогодним корпоративе. Об этом сообщила пресс-служба партии, реагируя на слухи о таком вояже своего лидера.

"Да, 21 декабря, Океан Эльзы действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании", - пишут в Голосе.

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По данным Белорусского партизана, лидер украинской партии приезжал по приглашению компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.