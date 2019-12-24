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Вакарчук ездил в Минск на новогодний корпоратив: давал концерт

Вакарчук ездил в Минск на новогодний корпоратив: давал концерт - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.12.2019, 06:46

В партии заявили, что закон не запрещает их лидеру "заниматься музыкой"

Лидер группы Океан Эльзы, он же руководитель партии Голос Святослав Вакарчук в прошлую субботу ездил в Минск, где выступил с концертом на новогодним корпоративе. Об этом сообщила пресс-служба партии, реагируя на слухи о таком вояже своего лидера.

"Да, 21 декабря, Океан Эльзы действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании", - пишут в Голосе. 

Смотрите видео: Вакарчук написал саундтрек к эпичной драме "Черный ворон"

По данным Белорусского партизана, лидер украинской партии приезжал по приглашению компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

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Святослав Вакарчук океан эльзы
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