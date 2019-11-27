Вакарчук написал саундтрек к эпичной драме "Черный ворон": видео

С 5 декабря - накануне Дня Вооруженных Сил Украины - в кинотеатрах страны состоится премьера исторической драмы "Черный ворон" по одноименному роману писателя Василия Шкляра. Саундтреком стала песня авторства Святослава Вакарчука из группы "Океан Ельзи" под названием "Веселі, брате, часи настали..."

В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской народной республики, закончилась поражением последней, но вооруженная борьба еще долгие годы продолжалась почти на всей территории Украины.

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Лента "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана "Ворона". Он жертвует семейным уютом и вступает в борьбу за независимость родины, будущее Украины и собственной семьи.

Съемки проводила компания "ТЕТ-Продакшн" по заказу канала 1+1 в 2018 году. Основные локации съемки – территория Холодного Яра и Мотронинский монастырь в Черкасской области. Есть тизер.

Видео: Телеканал 1+1