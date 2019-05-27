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Концерт прошел на ВДНХ

26 мая на столичном ВДНХ прошел концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Эльза" под названием "Океан не молчит".

В своем Facebook музыкант выложил фото с высоты птичьего полета, подписав "Невероятно! И это сделали все вы!".

На концерт пришли около 100 000 зрителей.

Как ранее сообщалось, одну из песен Вакарчук посвятил крымским татарам.

"Наши судьбы, украинцев и крымских татар, очень похожи. Нас всегда хотели поставить в рамки. Хотели на протяжении истории не дать нам быть собой. Очень большое уважение к целому народу, который депортировали в Среднюю Азию, а они вернулись обратно на Родину и продолжают развивать свою культуру. И сегодня, к сожалению, во вновь аннексированом Россией Крыму мы видим, как повторяется история", - сказал музыкант.

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Теги: Святослав Вакарчук, концерт, океан эльзы
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