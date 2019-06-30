Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.06.2019, 22:41

Вакарчук назвал условие прекращения концертов "Океана Эльзы"

Вакарчук назвал условие прекращения концертов "Океана Эльзы" - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос откажется от концертной деятельности, если займет пост в правительстве

Лидер партии Голос, украинский музыкант Святослав Вакарчук в эфире телеканала ICTV сказал, при каком условии концерты его группы "Океан Эльзы" станут невозможными.

Журналист напомнила Вакарчуку о том, что он говорил, что не прекратит концертную деятельность даже в том случае, если его партия победит на выборах в Верховную Раду. Вакарчук отметил: "Если при этом я не буду в исполнительной власти, потому что в исполнительной власти, возможно, это станет невозможно".

В ответ на уточнение журналистки насчет того, что он не отбрасывает возможность пойти и в исполнительную власть, Вакарчук сказал: "Безусловно, если мы идем к власти, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне и произносить пустые слова".

27 июня Комитет избирателей Украины призвал партии и кандидатов в депутаты отказаться от концертных и шоу-технологий на выборах, так как такие технологии существенно снижают качество выборов.

Ранее Вакарчук заявил, что не считает бесплатные концерты группы политической агитацией за его партию Голос.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук, океан эльзы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 