Вакарчук рассказал, как отобрать у олигархов контроль над СМИ

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук выступил за лишение олигархов контроля над СМИ и предложил два варианта, как этого достичь. Об этом Вакарчук сказал в эфире Радио НВ.

"Сделать так, чтобы олигархов лишить контроля над информацией в стране, для того, чтобы они не использовали это для своего политического влияния и для использования политического влияния в своих финансовых и бизнес-интересах", - сказал Вакарчук.

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Политик уточнил, что у него есть несколько идей, как это сделать.

"Например, можно ограничить, если кто-то контролирует большое количество украинской экономики, выше 1% ВВП, то можно сделать так, чтобы запретить им в принципе владеть СМИ, потому что в Украине это слишком большой конфликт интересов", - сказал Вакарчук.

"Второй вариант – действенные наблюдательные советы (в СМИ, - ред.), в которых собственник не может владеть большинством. То есть наблюдательный совет должен состоять из независимых членов", -сказал лидер Голоса.

Вакарчук убежден, что на Западе тоже собственник канала может позвонить в редакцию, его там "услышат", "но так, как происходит у нас, когда по звонку закрываются программы, приглашаются или не приглашаются политики…"

Для реализации этих вариантов, по словам Вакарчука, должна должным образом работать судебная система.

Среди приоритетов президента Владимира Зеленского – также есть "деолигархизация" СМИ.