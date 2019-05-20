Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 21:14

Вакарчук рассказал, как отобрать у олигархов контроль над СМИ

Вакарчук рассказал, как отобрать у олигархов контроль над СМИ - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вакарчук убежден, что на Западе тоже собственник канала может позвонить в редакцию, его там "услышат", но программы закрывать никто не будет

Реклама
Реклама

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук выступил за лишение олигархов контроля над СМИ и предложил два варианта, как этого достичь. Об этом Вакарчук сказал в эфире Радио НВ.

"Сделать так, чтобы олигархов лишить контроля над информацией в стране, для того, чтобы они не использовали это для своего политического влияния и для использования политического влияния в своих финансовых и бизнес-интересах", - сказал Вакарчук.

Реклама

Политик уточнил, что у него есть несколько идей, как это сделать.

"Например, можно ограничить, если кто-то контролирует большое количество украинской экономики, выше 1% ВВП, то можно сделать так, чтобы запретить им в принципе владеть СМИ, потому что в Украине это слишком большой конфликт интересов", - сказал Вакарчук.

"Второй вариант – действенные наблюдательные советы (в СМИ, - ред.), в которых собственник не может владеть большинством. То есть наблюдательный совет должен состоять из независимых членов", -сказал лидер Голоса.

Вакарчук убежден, что на Западе тоже собственник канала может позвонить в редакцию, его там "услышат", "но так, как происходит у нас, когда по звонку закрываются программы, приглашаются или не приглашаются политики…"

Для реализации этих вариантов, по словам Вакарчука, должна должным образом работать судебная система.

Среди приоритетов президента Владимира Зеленского – также есть "деолигархизация" СМИ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: сми, голос, Святослав Вакарчук, медиа, олигарх
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 