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15.07.2019, 16:52

Вакарчук сказал, с кем точно не будет делать коалицию

Вакарчук сказал, с кем точно не будет делать коалицию - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Голоса назвал те принципы, на которых возможна коалиция с его партией

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук исключил возможность коалиции с партией Юрия Бойко Оппозиционная платформа - За життя. О том, на каких принципах возможна коалиция с партией Голос в Раде будущего созыва, он рассказал сегодня на пресс-конференции.

"С теми политсилами, которые фактически расшатывают украинскую государственность, как, например, с Оппозиционной платформой, или выступают против европейского пути Украины, мы никаких официальных переговоров о коалиции проводить, понятно, не будем", - подчеркнул он.

Вакарчук перечислил принципиальные пункты, которые должны совпадать с позицией возможных партнеров по коалиции: борьба с коррупцией, ограничение монопольного положения олигархов и прекращение манипуляции ими СМИ, европейский путь Украины, создание конкурентной среды в экономике, соцполитике, медицине, доступ к образованию.

"Для нас это ключевые маркеры. Как только мы поймем, у кого еще эти маркеры совпадают с нами, или близки к нам, мы будем готовы садиться разговаривать", - отметил он.

Также лидер партии Голос рассказал о законопроекте, которым предложит ввести наказание для незаконных "переговорщиков" со страной-агрессором. 

Читайте также: Притула рассказал о переговорах с Вакарчуком 

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Теги: голос, коалиция, Святослав Вакарчук, юрий бойко, Оппозиционная платформа - За життя
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