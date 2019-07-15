Притула рассказал о переговорах с Вакарчуком

Сергей Притула (фото - facebook.com/serhiyprytula) 2

Телеведущий Сергей Притула, который идет в Верховную Раду от Голоса, согласился примкнуть к партии после нескольких месяцев диалога с ее лидером Святославом Вакарчуком. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Моему финальному принятию решения предшествовали несколько месяцев диалога. Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал», - уточнил Притула.

По его словам, следующий разговор состоялся в декабре. "Наше общение в основном происходило в телефонном режиме. Затем было затишье и уже после первого тура президентских выборов, когда стало понятно, кто выходит во второй, наши беседы переросли из виртуальных в реальные", - добавил Притула.

Шоумен уточнил, что они встречались на неформальные беседы. "Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь ... Нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, которые сойдутся в одной точке. В итоге Слава сказал: "Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься?".

Говоря о своем 30-м месте в списке партии, Притула сказал: "На самом деле, так я мотивирую не только своих сторонников, которые должны прийти и проголосовать, чтобы Притула попал в парламент. Это двойная мотивация, потому что я так же мотивирую себя".

8 июня Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке под номером 30 партии музыканта Святослава Вакарчука Голос.

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