ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть просьбу НАБУ о передаче дела Татарова из СБУ в бюро

Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ о передаче дела по подозрению замглавы Офиса президента Олега Татарова в даче взятки из Службы безопасности в НАБУ. Об этом говорится в решении ВАКС от 13 января.

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Решение суда опубликовало НАБУ на своем сайте. Пресс-служба бюро пишет, что ВАКС якобы подтвердил, будто дело Татарова должно расследовать НАБУ, поэтому генпрокурор должен забрать расследование у СБУ, передав его в антикоррупционное бюро.

Однако в самом решении сказано, что суд удовлетворил жалобу адвоката НАБУ частично. Жалоба состояла из двух требований: обязать генпрокурора рассмотреть ходатайство адвоката о передаче дела в НАБУ и обязать генпрокурора решить спор о подследственности, поручив расследование детективам бюро.

ВАКС удовлетворил жалобу лишь в первой части, то есть обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ.

В решении говорится, что следственный судья ВАКС может удовлетворить жалобу о бездеятельности генпрокурора в части нерассмотрения ходатайства НАБУ, но не имеет права давать оценку обоснованности этого ходатайства или решения его по сути. Такие действия, объясняют в суде, были бы превышением его полномочий.

Таким образом, ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ, которое было подано генпрокурору еще 28 декабря 2020 года, и на которое она до сих пор не ответила.

В НАБУ сообщили, что директор бюро Артем Сытник обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании дела Татарова. Также директор НАБУ направил ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам бюро. "Однако, Генеральный прокурор указанные решения не выполняет", – сказано в сообщении НАБУ.

СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в Службу безопасности Украины. В НАБУ считают, что это было сделано для того, чтобы Татаров впоследствии избежал наказания, так как суд, по мнению бюро, признает собранные СБУ доказательства против Татарова неправомерными — в НАБУ настаивают, что по закону расследовать подобные дела могут только они.

Вадим Ребрина

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