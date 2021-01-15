ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть просьбу НАБУ о передаче дела Татарова из СБУ в бюро
Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ о передаче дела по подозрению замглавы Офиса президента Олега Татарова в даче взятки из Службы безопасности в НАБУ. Об этом говорится в решении ВАКС от 13 января.
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Решение суда опубликовало НАБУ на своем сайте. Пресс-служба бюро пишет, что ВАКС якобы подтвердил, будто дело Татарова должно расследовать НАБУ, поэтому генпрокурор должен забрать расследование у СБУ, передав его в антикоррупционное бюро.
Однако в самом решении сказано, что суд удовлетворил жалобу адвоката НАБУ частично. Жалоба состояла из двух требований: обязать генпрокурора рассмотреть ходатайство адвоката о передаче дела в НАБУ и обязать генпрокурора решить спор о подследственности, поручив расследование детективам бюро.
ВАКС удовлетворил жалобу лишь в первой части, то есть обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ.
В решении говорится, что следственный судья ВАКС может удовлетворить жалобу о бездеятельности генпрокурора в части нерассмотрения ходатайства НАБУ, но не имеет права давать оценку обоснованности этого ходатайства или решения его по сути. Такие действия, объясняют в суде, были бы превышением его полномочий.
Таким образом, ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ, которое было подано генпрокурору еще 28 декабря 2020 года, и на которое она до сих пор не ответила.
В НАБУ сообщили, что директор бюро Артем Сытник обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании дела Татарова. Также директор НАБУ направил ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам бюро. "Однако, Генеральный прокурор указанные решения не выполняет", – сказано в сообщении НАБУ.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в Службу безопасности Украины. В НАБУ считают, что это было сделано для того, чтобы Татаров впоследствии избежал наказания, так как суд, по мнению бюро, признает собранные СБУ доказательства против Татарова неправомерными — в НАБУ настаивают, что по закону расследовать подобные дела могут только они.
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