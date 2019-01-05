Варфоломей о томосе: Молимся, чтоб вы оказались достойными

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит киевский Епифаний (фото - EPA)

Требовать для своей церкви автокефалию - это было право украинцев, которым они воспользовались. Об этом сказал вселенский патриарх Варфоломей после подписания томоса о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.

"Мы молимся за то, чтобы вы оказались достойными этого дара, а ваша церковь присоединилась к сообществу церквей во всеправославном единстве", - сказал Варфоломей.

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Он отметил также святого князя Владимира, княгиню Ольгу и всех, кто отстаивал свои права, в особенности - право на веру.

"Сейчас с божьей ласки мы восстанавливаем в церковном единстве миллионы верян земли вашей, которые не по своей воле оказались вне каноничности и единства. Константинопольская церковь всегда будет стоять на вашей стороне", - заверил вселенский патриарх.

Сегодня Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.