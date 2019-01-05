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05.01.2019, 13:59

Варфоломей о томосе: Молимся, чтоб вы оказались достойными

Варфоломей о томосе: Молимся, чтоб вы оказались достойными - Фото
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит киевский Епифаний (фото - EPA)

Вселенский патриарх заверил, что константинопольская церковь всегда будет стоять на стороне Украины

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Требовать для своей церкви автокефалию - это было право украинцев, которым они воспользовались. Об этом сказал вселенский патриарх Варфоломей после подписания томоса о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. 

"Мы молимся за то, чтобы вы оказались достойными этого дара, а ваша церковь присоединилась к сообществу церквей во всеправославном единстве", - сказал Варфоломей. 

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Он отметил также святого князя Владимира, княгиню Ольгу и всех, кто отстаивал свои права, в особенности - право на веру.

"Сейчас с божьей ласки мы восстанавливаем в церковном единстве миллионы верян земли вашей, которые не по своей воле оказались вне каноничности и единства. Константинопольская церковь всегда будет стоять на вашей стороне", - заверил вселенский патриарх. 

Сегодня Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.  

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. 

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

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Теги: томос, религия, церковь, автокефалия, варфоломей
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