"Ваши налоги работают". Массаро из Конгресса показал американцам горелую технику РФ: фото
31.08.2022, 15:21
Пол Массаро и уничтоженная техника армии России (фото - Paul Massaro, Twitter)
Старший советник Хельсинской группы при Конгрессе США Пол Массаро сфотографировался с сожженной российской бронетехникой. Фото он опубликовал в Twitter.
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"Ваши доллары налогов – в работе", – подписал снимок он.
Массаро, известный своей поддержкой Украины, ранее сообщил, что находится во Львове. Он назвал Украину красивой страной и краем героев. Также Массаро рассказал, что встретился с мэром Львова Андреем Садовым.
- 24 августа Президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине на $2,98 млрд.
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