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"Ваши налоги работают". Массаро из Конгресса показал американцам горелую технику РФ: фото

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 15:21
Пол Массаро и уничтоженная техника армии России (фото - Paul Massaro, Twitter)

Старший советник Хельсинской группы при Конгрессе США Пол Массаро сфотографировался с сожженной российской бронетехникой. Фото он опубликовал в Twitter.

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"Ваши доллары налогов – в работе", – подписал снимок он.

Массаро, известный своей поддержкой Украины, ранее сообщил, что находится во Львове. Он назвал Украину красивой страной и краем героев. Также Массаро рассказал, что встретился с мэром Львова Андреем Садовым.  

  • 24 августа Президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине на $2,98 млрд.

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Марк Сировой
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конгресс сша армия рф военная помощь техника войска россии Пол Массаро
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