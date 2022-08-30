Советник Конгресса США Пол Массаро, известный поддержкой Украины, приехал во Львов — фото
30.08.2022, 15:59
Пол Массаро и Андрей Садовый (Фото: Paul Massaro/Twitter)
Старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США приехал в Украину и посетил Львов, встретившись с городским головой Андреем Садовым. Об этом он сообщил в Twitter.
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Он выложил совместное фото с Садовым и заявил, что ему приятно лично познакомиться со львовским градоначальником.
СПРАВКА. Пол Массаро стал известен своей бескомпромиссной поддержкой Украины, в частности, в украинском сегменте Twitter. Он активно постит мемы украинских блогеров о своей позиции по Украине, а также регулярно отвечает на комментарии в украинских пабликах. Массаро последовательно выступает за введение наиболее жестких санкций против России, а также за максимально широкую военную помощь Украине, включая ракетные комплексы ATACMS и американские танки.
- Недавно Массаро призвал дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и современные танки на фоне появления видео с кастрацией россиянами украинского пленного.
- В апреле во Львов приезжала знаменитая актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, ее заметили в кофейне.
- Также недавно американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер посетил Ирпень и Макаров в Киевской области.
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