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Вечер накануне заседания Рады. Вакарчук спел вместе с ТНМК: видео

Вечер накануне заседания Рады. Вакарчук спел вместе с ТНМК: видео - Фото
Святослав Вакарчук (фото - ЕРА)
28.08.2019, 23:41

Лидер партии Голос полагает, что с завтрашнего дня нечасто будет выступать в качестве музыканта

Музыкант и политик Святослав Вакарчук, который завтра, 29 августа, начнет работу в Верховной Раде девятого созыва в качестве народного депутата, пришел на концерт группы "Танок На Майдане Конго" и спел вместе с ним. Об этом сообщает Hromadske.

Отмечается, что в концерте, который назывался "ТНМК Симфо хип-хоп", вместе с группой выступал молодежный академический симфонический оркестр "Слобожанский". Это был юбилейный концерт в честь 30-летия ТНМК.

"Надо привыкать, что доступ к микрофону у меня теперь ограничен", - сказал лидер группы "Океан Эльзы" и партии Голос, очевидно, имея в виду пение, а не выступления в парламенте.

  • 16 мая 2019 было объявлено о создании партии Голос, презентация состоялась на Старокиевской горе в Киеве. 
  • На выборах в ВРУ 2019 партия Голос получила в Верховной Раде Украины IX созыва 17 депутатских мест по партийным спискам. Партия набрала 5,82% голосов избирателей. 

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Святослав Вакарчук голос ТНМК
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