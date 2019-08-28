Вечер накануне заседания Рады. Вакарчук спел вместе с ТНМК: видео

Святослав Вакарчук (фото - ЕРА)

Музыкант и политик Святослав Вакарчук, который завтра, 29 августа, начнет работу в Верховной Раде девятого созыва в качестве народного депутата, пришел на концерт группы "Танок На Майдане Конго" и спел вместе с ним. Об этом сообщает Hromadske.

Вечір перед Радою: політик Святослав Вакарчук заспівав разом із гуртом «ТНМК» на концерті у Києві. Каже, його не скоро знову пустять до мікрофона pic.twitter.com/584BtHQrO5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 28, 2019

Отмечается, что в концерте, который назывался "ТНМК Симфо хип-хоп", вместе с группой выступал молодежный академический симфонический оркестр "Слобожанский". Это был юбилейный концерт в честь 30-летия ТНМК.

"Надо привыкать, что доступ к микрофону у меня теперь ограничен", - сказал лидер группы "Океан Эльзы" и партии Голос, очевидно, имея в виду пение, а не выступления в парламенте.

16 мая 2019 было объявлено о создании партии Голос, презентация состоялась на Старокиевской горе в Киеве.

На выборах в ВРУ 2019 партия Голос получила в Верховной Раде Украины IX созыва 17 депутатских мест по партийным спискам. Партия набрала 5,82% голосов избирателей.

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