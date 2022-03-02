Великобритания намерена обеспечить "самое решительное осуждение России" в ООН – Джонсон

Великобритания намерена на Генеральной Ассамблее ООН обеспечить "самое решительное осуждение России". Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал во время телефонного разговора президенту Владимиру Зеленскому, сказала пресс-секретарь резиденции премьер-министра.

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"Сегодня утром премьер-министр говорил с президентом Зеленским, чтобы осудить отвратительные нападения на Украину в последние часы и дни. Премьер-министр сообщил, что сегодня Великобритания собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обеспечить самое решительное осуждение России на встрече ООН в Нью-Йорке", – сказала она.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку и лидерство в обеспечении доставки военной помощи для Украины и сказал, что это жизненно важно для сдерживания российских войск.

Лидеры согласились с необходимостью дальнейшего расширения санкций против России, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина уже в ближайшие дни.

Ранее о разговоре с Борисом Джонсоном сообщил в Twitter Зеленский.

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Сергей Бережной

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