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Великобритания уберет тризуб из пособия по экстремизму

Великобритания уберет тризуб из пособия по экстремизму - Фото
Иллюстративное фото: Ass'n of Ukrainians/Twitter
23.01.2020, 15:18

Посольство Украины в Великобритании заявляет, что это решение является результатом "работы украинских дипломатов и обращений украинцев"

Полиция Великобритании уберет украинский национальный символ трезубец из пособия по экстремизму. Об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

В заявлении посольства Украины в Великобритании в Twitter говорится, что это решение британской полиции является результатом "работы украинских дипломатов и многочисленных обращений украинцев".

  • 19 января Украина потребовала от Великобритании удалить изображение тризуба из руководства против экстремизма, изданного полицией для учителей и врачей.
  • 20 января посольство Великобритании в Киеве заявило, что сожалеет из-за нанесенной обиды, но не дало ответа, будет ли тризуб изъят из пособия.
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Великобритания тризуб трезубец пособие по экстремизму
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