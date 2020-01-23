Великобритания уберет тризуб из пособия по экстремизму

Иллюстративное фото: Ass'n of Ukrainians/Twitter

Полиция Великобритании уберет украинский национальный символ трезубец из пособия по экстремизму. Об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

В заявлении посольства Украины в Великобритании в Twitter говорится, что это решение британской полиции является результатом "работы украинских дипломатов и многочисленных обращений украинцев".