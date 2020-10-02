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Великобритания вслед за ЕС расширила санкции против России за Керченский мост: список

02.10.2020, 18:40
Великобритания вслед за ЕС расширила санкции против России за Керченский мост: список - Фото
Керченский мост (Фото: ЕРА)

В санкционный список внесены два физических лица и четыре юридических

Сегодня, 2 октября, Великобритания, вслед за Европейским Союзом, расширила финансовые санкции против России – в список внесены два физических лица и четыре юридических. Об этом сообщается на сайте Казначейства Британии.

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Как уточняется, санкции вводятся против тех, кто подрывает или угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Великобритании замораживают активы гендиректора Гранд Сервис Экспресс Александра Ганова, компания которого обеспечивает ж/д перевозки между РФ и оккупированным Крымом, и замгендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж Леонида Рыженькина, который с 2015 года руководил строительством Керченского моста.

Санкции также введены против компаний:

- Ленпромтранспроект (спроектировала железнодорожные подходы к Керченскому мосту и выполняла функции архитектурного надзора за его строительством);
– Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск (предоставляла инженерные услуги при строительстве подъездов к Керченскому мосту);
– Крымская железная дорога (собственник и оператор ж/д пути на Керченском мосту);
– Крымская первая страховая компания (застраховала строительство моста через Керченский пролив).

  • Мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Россией Крым и Краснодарский край РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го РФ запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, за что США ввели дополнительные санкции.
  • Украина подала иск в международный арбитраж в связи с незаконным строительством Керченского моста.
  • 1 октября Европейский Союз расширил санкции за строительство Керченского моста — в список внесли два физических лица и четыре юридических.
Наталия Медведева
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Великобритания санкции Крым керченский мост

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