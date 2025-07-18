Великобритания ввела санкции против разведчиков РФ, которые навели ракеты на Мариуполь

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Великобритания ввела санкции против трех подразделений Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и 18 офицеров военной разведки. Среди них те, кто корректировал удары по Мариупольскому драматическому театру и совершил кибератаку на Юлию Скрипаль. Об этом сообщается на британском правительственном портале.

Представители российского ГРУ, попавшие под санкции, вели многолетнюю подрывную кибердеятельность.

В частности, в 2022 году 85-й Главный центр специальных служб (в/ч 26165) ГРУ России проводил онлайн-разведку для корректировки ракетно-бомбовых ударов по Мариуполю. В частности, речь идет об ударе, который уничтожил Мариупольский драматический театр и в котором были убиты сотни мирных жителей, включая детей.

Под санкции также попали офицеры ГРУ, ответственные за заражение устройства Юлии Скрипаль вредоносным программным обеспечением, известным как X-Agent. Это произошло за пять лет до неудачной попытки российской военной разведки убить Сергея и Юлию Скрипаль нервно-паралитической веществом "Новичок" в Солсбери.

"ГРУ регулярно использует кибер- и информационные операции, чтобы сеять хаос, раздор и беспорядок в Украине и во всем мире, что приводит к разрушительным реальным последствиям", – заявили в пресс-службе британского правительства.