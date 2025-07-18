Велика Британія ввела санкції проти російських розвідників, які навели ракети на Маріуполь

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Велика Британія наклала санкції на три підрозділи Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії та 18 офіцерів військової розвідки. Серед них ті, хто корегував удари по Маріупольському драмтеатру та скоїв кібернапад на Юлію Скрипаль. Про це повідомляється на британському урядовому порталі.

Представники російського ГРУ, які потрапили під санкції, вели багаторічну підривну кібердіяльність.

Зокрема, у 2022 році 85 Головний центр спеціальних служб (в/ч 26165) ГРУ Росії проводив онлайн-розвідку, щоб скорегувати ракетно-бомбові удари по Маріуполю. Зокрема, йдеться про удар, який знищив Маріупольський драмтеатр й де було вбито сотні мирних жителів, включно з дітьми.

Також під санкції потрапили офіцери ГРУ, відповідальні за зараження пристрою Юлії Скрипаль шкідливим програмним забезпеченням, відомим як X-Agent. Це сталося за п'ять років до невдалої спроби російської військової розвідки вбити Сергія та Юлію Скрипаль нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Солсбері.

"ГРУ регулярно використовує кібер- та інформаційні операції, щоб сіяти хаос, розкол та безлад в Україні та в усьому світі з руйнівними реальними наслідками", – заявили у пресслужбі британського уряду.