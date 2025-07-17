Майже 20 країн провели спецоперацію проти проросійських хакерів, які атакували Україну

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Майже 20 країн, серед них і Україна, взяли участь у спільній міжнародній операції, що була спрямована проти мережі проросійських кіберзлочинців NoName057(16). Унаслідок цього значна частина інфраструктури, яку хакери використовували для кібератак, була зруйнована. Про це повідомляє Європол.

Спецоперація під назвою "Іствуд" тривала з 14 до 17 липня.

Правоохоронні й судові органи 12 країн, зокрема Франції, Німеччини, Польщі та США, одночасно вжили заходів проти учасників та інфраструктури проросійської кібермережі.

Ще сім країн, серед яких і Україна, надали країнам-учасницям спецоперації підтримку.

Внаслідок скоординованих дій понад 100 серверів мережі кіберзлочинців були виведені з ладу.

Окрім того, заарештовано двох підозрюваних у причетності до діяльності NoName057(16) у Франції й Іспанії та видано сім ордерів на арешт у Німеччині й Іспанії.

Як повідомив Європол, дії NoName057(16) були спрямовані переважно проти України, а також країн, що підтримують її у боротьбі проти російської агресії.

NoName057(16) – проросійське хакерське угруповання, відоме серією кібератак, спрямованих на урядові вебсайти, медіа та приватні компанії в Україні, Сполучених Штатах і кількох європейських країнах.

Група діє як вільна мережа цифрових активістів, метою яких є привернення уваги й поширення прокремлівського порядку денного на західному просторі.