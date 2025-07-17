Почти 20 стран провели спецоперацию против пророссийских хакеров, атаковавших Украину.

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Почти 20 стран, включая Украину, приняли участие в совместной международной операции, направленной против сети пророссийских киберпреступников NoName057(16). В результате значительная часть инфраструктуры, которую хакеры использовали для кибератак, была уничтожена. Об этом сообщает Европол.

Спецоперация под названием "Иствуд" длилась с 14 по 17 июля.

Правоохранительные и судебные органы 12 стран, в том числе Франции, Германии, Польши и США, одновременно предприняли меры против участников и инфраструктуры пророссийской киберсети.

Ещё 7 стран, в том числе Украина, оказали поддержку странам, участвующим в спецоперации.

В результате скоординированных действий были выведены из строя более ста серверов сети киберпреступников.

Кроме того, во Франции и Испании арестованы двое подозреваемых в причастности к деятельности NoName057(16), а в Германии и Испании выданы семь ордеров на арест.

Как сообщило Европол, действия NoName057(16) были направлены в основном против Украины, а также стран, поддерживающих ее в борьбе против российской агрессии.

NoName057(16) – пророссийская хакерская группировка, известная серией кибератак, направленных на правительственные веб-сайты, СМИ и частные компании в Украине, Соединенных Штатах и нескольких европейских странах.

Группа действует как свободная сеть цифровых активистов, цель которых – привлечение внимания и распространение прокремлевской повестки дня на западном пространстве.

Группа NoName057(16) стала известна весной 2022 года, когда взяла на себя ответственность за серию DDoS-атак на украинские СМИ, в частностиLIGA.net.