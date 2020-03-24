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Венедиктова отменила назначение Юлдашева прокурором Киева

Венедиктова отменила назначение Юлдашева прокурором Киева - Фото
Сергей Юлдашев (фото - пресс-служба прокуратуры города Киева)
24.03.2020, 15:34

Сергей Юлдашев заявил LIGA.net, что будет обжаловать решение генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова вчера, 23 марта, отменила приказ о восстановлении в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева. Эту информацию LIGA.net подтвердили сегодня в прокуратуре Киева.

"В очередной раз продемонстрировано циничное пренебрежение основными правами гражданина, гарантированными Конституцией, со стороны генерального прокурора. Безусловно, буду обжаловать это решение", - отметил в комментарии LIGA.net Юлдашев.

Решение о восстановлении Юлдашева еще 25 февраля принял Днепропетровский окружной админсуд, который признал противоправным и отменил приказ генпрокурора Виктора Шокина от 23 марта 2015 года об увольнении.

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Арина Толина, Юрий Смирнов
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