Венедиктова уволила Пискуна с должности своего советника - Леменов

Генпрокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего советника

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника. Об этом в Facebook сообщил активист Александр Леменов.

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"Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора", - написал Левенов.

В Офисе генпрокурора заявили, что им необходимо проверить эту информацию и попросили журналиста LIGA.net написать письменный запрос.

27 июля 2020 года Пискуна назначили внештатным советником генпрокурора на общественных началах".

"людей системы" за их "опыт и эффективность". 31 июля Венедиктова объяснила появление у нее Пискуна тем, что она берет на работу

Пискун дважды был генпрокурором: с 2002 до 2003 года, а затем в 2004-2005 годах. В апреле 2007 года Виктор Ющенко , будучи на пике конфликта с Партией регионов и ее лидером Януковичем , восстановил Пискуна в должности, но в мае снова отправил в отставку: тот якобы вовремя не сложил депутатский мандат. СМИ писали, что быстрая отставка - из-за того, что Пискун не оправдал надежд президента в его войне с коалицией.

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Владислав Сердюк

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