Венгрия открывает все пункты пропуска на границе с Украиной

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Правительство Венгрии с понедельника, 29 июня, открывает все пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

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Он отметил, что возобновится работа пунктов Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.

"В понедельник мы откроем все пропускные пункты на границе между Венгрией и Украиной. Мы обеспечим передвижения через границу, хотя правила переезда через страну будут еще сохраняться", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут въехать в Венгрию транзитом или на 24 часа в 30-километровую зону.

Сегодня в Киеве состоялось заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Между Украиной и Венгрией достигнуто соглашение о встрече комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по образованию.