Украина и Венгрия проведут встречи по вопросам нацменьшинств и образования

Между Украиной и Венгрией достигнуто соглашение о встрече комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по образованию. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня во время совместного брифинга с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
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По словам Кулебы, встреча по нацменьшинствам пройдет на уровне сопредседателей комиссии. Предполагается провести тщательный анализ ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовить возможные решения для того, чтобы отношения между Украиной и Венгрией двигались вперед, а недоразумения были устранены.
Также продолжатся шаги для подготовки заседания рабочей группы по вопросам образования.
Оба заседания должны пройти в качестве этапов подготовки визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Украину в июле и его встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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