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Украина и Венгрия проведут встречи по вопросам нацменьшинств и образования

Украина и Венгрия проведут встречи по вопросам нацменьшинств и образования - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
25.06.2020, 14:10

Заседания, на которых должны быть подготовлены возможные решения спорных вопросов, станут этапами подготовки визита премьера Венгрии Орбана в Украину

Между Украиной и Венгрией достигнуто соглашение о встрече комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по образованию. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня во время совместного брифинга с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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По словам Кулебы, встреча по нацменьшинствам пройдет на уровне сопредседателей комиссии. Предполагается провести тщательный анализ ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовить возможные решения для того, чтобы отношения между Украиной и Венгрией двигались вперед, а недоразумения были устранены.

Также продолжатся шаги для подготовки заседания рабочей группы по вопросам образования.

Оба заседания должны пройти в качестве этапов подготовки визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Украину в июле и его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

  • 25 апреля 2019 года Сийярто заявил, что принятый в тот день Верховной Радой закон об украинском языке неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.
  • 16 июля 2019 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу.
  • 5 декабря 2019 года Сийярто заявил на саммите НАТО в Лондоне, что Венгрия намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока не будет изменен закон о языках.
  • 7 февраля во время визита Сийярто в Киев обсуждались вопросы образования, связанные с национальными меньшинствами в Украине.
  • Сегодня в Киеве состоялось заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Денис Юдин
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