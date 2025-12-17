Венгрия заблокировала заявление Евросоюза о расширении на фоне евроинтеграции Украины

26 стран-членов поддержали Украину на пути в ЕС, и только Венгрия продолжает выступать против

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: EPA / SADAK SOUICI)

Венгрия заблокировала ежегодное заявление Евросоюза на его последнем в этом году заседании о расширении – правительство страны не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути евроинтеграции. Об этом сообщила министр по европейским делам Дании Мари Бьере.

"Мы пытались прийти к выводам Совета, но, к сожалению, это не удалось из-за блокирования одним государством-членом. Наши попытки найти решение были отклонены, и я очень сожалею об этом. 26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания", – сказала Бьере.

Министр по делам Европы Германии Гунтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными", передает DW, и обвинил правительство в Будапеште в препятствовании решениям ЕС.

По словам некоторых членов Совета, такие действия посылают неверный сигнал странам-кандидатам на членство в ЕС. Бьере отметила, что Европа хочет, чтобы эти государства выбрали Евросоюз, а не Россию. По ее словам, страны-кандидаты заслуживают вступления, так как добиваются хороших результатов.

На заседании 16 декабря, помимо расширения, обсуждали и подготовку к заседанию Европейского совета, на котором ключевым вопросом станет обеспечение непрерывного финансирования Украины, включая "репарационные кредиты".

"Это во многом историческая и решающая неделя для Европы. Для Украины и для европейской безопасности абсолютно необходимо найти решение для Украины", – сказала Бьере.