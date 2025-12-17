Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу про розширення на тлі євроінтеграції України
Угорщина заблокувала щорічну заяву Євросоюзу на його останньому цьогорічному засіданні про розширення – уряд країни не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції. Про це повідомила міністерка з європейських справ Данії Марі Б'єре.
"Ми намагалися прийти до висновків Ради, але, на жаль, це не вдалося через блокування однією державою-членом. Наші спроби знайти рішення були відхилені, і я дуже шкодую про це. 26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки", – сказала Б'єре.
Міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "дедалі більш деструктивними", передає DW, і звинуватив уряд у Будапешті в перешкоджанні рішенням ЄС.
За словами деяких членів Ради, такі дії посилають неправильний сигнал країнам-кандидатам на членство в ЄС. Б'єре зазначила, що Європа хоче, щоб ці держави обрали Євросоюз, а не Росію. За її словами, країни-кандидати заслуговують на вступ, оскільки досягають хороших результатів.
На засіданні 16 грудня, крім розширення, обговорювали і підготовку до засідання Європейської ради, на якому ключовим питанням стане забезпечення безперервного фінансування України, включно з "репараційними кредитами".
"Це багато в чому історичний і вирішальний тиждень для Європи. Для України і для європейської безпеки абсолютно необхідно знайти рішення для України", – сказала Б'єре.
- 6 грудня стало відомо, що Бельгія блокує план А фінансової допомоги Україні від Європи, а Угорщина – план Б.
- 12 грудня прем'єр Угорщини Орбан заявив про "брюссельську диктатуру" через голосування в ЄС щодо заморожування активів РФ.
