UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть. Главное, чтобы санкции принимала: Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 12:56
Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть. Главное, чтобы санкции принимала: Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео Youtube/RBCUkraine)

Пока идет война Украины против России Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть, главное – чтобы Будапешт поддерживал санкции против РФ. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я был одним из тех, кто очень много работал с Венгрией для того, чтобы найти решение и вывести отношения с пике. До войны", – напомнил Кулеба.

В настоящее время, по мнению главы МИД, важно только, чтобы Венгрия поддерживала санкции против России, которые вводят западные страны.

"Сейчас я считаю, что Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть. И главное, что нам от них нужно, чтобы они поддерживали санкционные пакеты, принимали санкции. Все остальное, решение всех других вопросов нужно отложить на другие времена", – сказал Кулеба.

  • 6 сентября появилась информация, что правительство Венгрии угрожает заблокировать новые санкции ЕС против РФ, если из действующих санкционных списков не будут исключены три российских олигарха: Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.
  • 7 сентября Венгрия уведомила послов Евросоюза, что пока не намерена блокировать продление санкций ЕС в отношении России на следующие шесть месяцев.
  • 12 сентября Будапешт призвал Евросоюз предоставить гарантии, что российская атомная энергетика не попадет под санкции ЕС.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 