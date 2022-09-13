Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть. Главное, чтобы санкции принимала: Кулеба
Пока идет война Украины против России Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть, главное – чтобы Будапешт поддерживал санкции против РФ. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
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"Я был одним из тех, кто очень много работал с Венгрией для того, чтобы найти решение и вывести отношения с пике. До войны", – напомнил Кулеба.
В настоящее время, по мнению главы МИД, важно только, чтобы Венгрия поддерживала санкции против России, которые вводят западные страны.
"Сейчас я считаю, что Венгрию нужно воспринимать такой, какая она есть. И главное, что нам от них нужно, чтобы они поддерживали санкционные пакеты, принимали санкции. Все остальное, решение всех других вопросов нужно отложить на другие времена", – сказал Кулеба.
- 6 сентября появилась информация, что правительство Венгрии угрожает заблокировать новые санкции ЕС против РФ, если из действующих санкционных списков не будут исключены три российских олигарха: Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.
- 7 сентября Венгрия уведомила послов Евросоюза, что пока не намерена блокировать продление санкций ЕС в отношении России на следующие шесть месяцев.
- 12 сентября Будапешт призвал Евросоюз предоставить гарантии, что российская атомная энергетика не попадет под санкции ЕС.
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