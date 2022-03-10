Верещук: Гуманитарные коридоры и маршруты для эвакуации на 10 марта

Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц.

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Маршруты для эвакуации в Сумской области:

Сумы-Полтава: Сумы – Голубивка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Сумы – Голубивка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубивка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Тростянец – Сумы – Голубивка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Также эвакуация проводится по маршрутам:

Изюм – Лозовая

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев

Эвакуация будет осуществляться автобусами.

Эвакуация проводится бесплатно.

К водителям частных машин просьба забирать как можно больше пассажиров.

Сергей Бережной

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