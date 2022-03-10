Верещук: Гуманитарные коридоры и маршруты для эвакуации на 10 марта
10.03.2022, 09:46
Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Маршруты для эвакуации в Сумской области:
- Сумы-Полтава: Сумы – Голубивка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубивка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.
Также эвакуация проводится по маршрутам:
- Изюм – Лозовая
- Мариуполь – Запорожье
- Волноваха – Покровск
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев
Эвакуация будет осуществляться автобусами.
Эвакуация проводится бесплатно.
К водителям частных машин просьба забирать как можно больше пассажиров.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии