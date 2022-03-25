Верещук о работе гуманитарных коридоров за неделю: эвакуированы более 37 000 человек

В течение недели была налажена работа 18 гуманитарных коридоров. Всего эвакуировано из заблокированных городов 37 606 человек. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Запорожская область

Из городов Пологи, Гуляйполе, Мелитополь эвакуированы 699 человек.

Киевская область

Работало восемь коридоров из населенных пунктов Бучанского и Броварского района, в частности из Бучи, Ворзеля, Богдановки, Бобрика, Тарасовки, Большой Дымерки, Бервица, Светильни.

Всего было эвакуировано 9 488 человек. Коридор для Бородянки срывался неоднократно из-за нарушений режима тишины со стороны оккупационных войск. Попытки добраться до Бородянки будут продолжены.

Донецкая область

По гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 26 477 мариупольцев.

Луганская область

Работало семь гуманитарных коридоров. Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Кременной эвакуировали 972 человека. В Рубежном и Попасной вывозили людей под обстрелами со стороны российских сил.

Также в эти населенные пункты были доставлены сотни тонн гуманитарной помощи – продукты, медикаменты и горючее.

Чернигов

"Также следует прекратить манипуляции вокруг вопроса эвакуации людей из Чернигова. Если мы публично об этом не отчитываемся, это не значит, что ничего не делаем. Напротив. Это вопрос безопасности наших людей. После того, как в последние дни об этом начали публично говорить, оккупанты просто взорвали мост в Чернигове и начали обстреливать проложенную понтонную переправу", – сказала Верещук.

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Вадим Ребрина

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