Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия

Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

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За данное решение проголосовали 258 народных депутатов, в том числе 181 представитель фракции Слуга народа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кандидатов на две вакансии в ВСП от Верховной Рады было четверо, поэтому перед избранием состоялось рейтинговое голосование, на котором Мороза поддержал 291 депутат, Маселко – 203. Другие кандидаты Елена Заичко и Вячеслав Талько набрали гораздо меньше голосов – 137 и 79 соответственно.

Роман Маселко – известный киевский адвокат, представлявший интересы пострадавших на Майдане, был членом Общественного совета добродетели.

Николай Мороз – доцент Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В конце февраля, незадолго до начала российского вторжения, из Высшего совета правосудия уволились сразу 10 членов. Основанием для этого стало создание Этического совета, который должен был проверить членов ВСП на добродетель.

Летом 2022 года стартовал процесс перезапуска ВСП.

Андрей Водяный

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