UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 14:37
Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За данное решение проголосовали 258 народных депутатов, в том числе 181 представитель фракции Слуга народа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кандидатов на две вакансии в ВСП от Верховной Рады было четверо, поэтому перед избранием состоялось рейтинговое голосование, на котором Мороза поддержал 291 депутат, Маселко – 203. Другие кандидаты Елена Заичко и Вячеслав Талько набрали гораздо меньше голосов – 137 и 79 соответственно.

Роман Маселко – известный киевский адвокат, представлявший интересы пострадавших на Майдане, был членом Общественного совета добродетели.

Николай Мороз – доцент Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада всп роман маселко николай мороз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 