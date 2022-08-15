Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия
Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.
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За данное решение проголосовали 258 народных депутатов, в том числе 181 представитель фракции Слуга народа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Кандидатов на две вакансии в ВСП от Верховной Рады было четверо, поэтому перед избранием состоялось рейтинговое голосование, на котором Мороза поддержал 291 депутат, Маселко – 203. Другие кандидаты Елена Заичко и Вячеслав Талько набрали гораздо меньше голосов – 137 и 79 соответственно.
Роман Маселко – известный киевский адвокат, представлявший интересы пострадавших на Майдане, был членом Общественного совета добродетели.
Николай Мороз – доцент Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- В конце февраля, незадолго до начала российского вторжения, из Высшего совета правосудия уволились сразу 10 членов. Основанием для этого стало создание Этического совета, который должен был проверить членов ВСП на добродетель.
- Летом 2022 года стартовал процесс перезапуска ВСП.
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