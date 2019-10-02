Верховная Рада приняла закон о перезапуске НАПК

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции.

"За" проголосовали 237 депутатов, "против" - 16, воздержались 77, не голосовали 67.

Закон поддержала фракция Слуга народа, против голосовали 13 депутатов из ОПЗЖ. Остальные фракции воздержались.

Законопроект меняет форму руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с коллегиальной на единоличную и изменяет правила конкурса по отбору сотрудников, добавляя участие международных организаций.

Сегодня в повестке дня парламента - повторное рассмотрение Избирательного кодекса и закона о Пласте.

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