Верховная Рада приняла закон о перезапуске НАПК

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции.
"За" проголосовали 237 депутатов, "против" - 16, воздержались 77, не голосовали 67.
Закон поддержала фракция Слуга народа, против голосовали 13 депутатов из ОПЗЖ. Остальные фракции воздержались.
Законопроект меняет форму руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с коллегиальной на единоличную и изменяет правила конкурса по отбору сотрудников, добавляя участие международных организаций.
Читайте также: Зеленский провел совещание с главами фракций и Слугой народа