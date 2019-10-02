Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Верховная Рада приняла закон о перезапуске НАПК

Верховная Рада приняла закон о перезапуске НАПК - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 13:41

Законопроект принят голосами Слуги народа

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции.

"За" проголосовали 237 депутатов, "против" - 16, воздержались 77, не голосовали 67.

Закон поддержала фракция Слуга народа, против голосовали 13 депутатов из ОПЗЖ. Остальные фракции воздержались.

Законопроект меняет форму руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с коллегиальной на единоличную и изменяет правила конкурса по отбору сотрудников, добавляя участие международных организаций.

  • Сегодня в повестке дня парламента - повторное рассмотрение Избирательного кодекса и закона о Пласте.

Читайте также: Зеленский провел совещание с главами фракций и Слугой народа

Напишите нам
напк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 