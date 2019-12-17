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Верховная Рада приняла закон о Пласте и скаутских организациях

Верховная Рада приняла закон о Пласте и скаутских организациях - Фото
Пластуны (Фото: PlastUA/Facebook)
17.12.2019, 12:13

В законопроекте учли предложения президента

Верховная Рада приняла закон о признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового и скаутского движения.

"За" проголосовали 316 нардепов, "против" - 5, воздержались 38.

Голосование по фракциям:

Из законопроекта по настоянию президента была исключена норма о том, что Пласт - единственная скаутская организация в Украине. Историческая роль Пласта признана в преамбуле закона. Государственная помощь, согласно закону, может оказываться как Пласту, так и другим скаутским движениям.

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верховная рада пласт
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