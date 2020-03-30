Верховная Рада приняла закон об обеспечении непрерывного питания военнослужащих

Законопроект об изменениях в бюджет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих принят Верховной Радой за основу и в целом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во втором чтении законопроект поддержали 302 нардепа, воздержались 22, голосовавших против не было.
Голосование по фракциям:
Законопроект дополняет закон о бюджете на 2020 год статьей, по которой Минобороны и МВД получат возможность продолжить в 2020 году действие договоров на поставки продовольствия, заключенных в 2019 году, чтобы не допустить срыва обеспечения продовольствием военнослужащих.
Необходимость принятия закона возникла из-за того, что победитель конкурса на обеспечение ВСУ продовольствием отказался заключать договора на поставки в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Читайте также: Внеочередное заседание Верховной Рады: все новости - LIVE