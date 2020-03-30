Верховная Рада приняла закон об обеспечении непрерывного питания военнослужащих

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект об изменениях в бюджет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих принят Верховной Радой за основу и в целом.

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Во втором чтении законопроект поддержали 302 нардепа, воздержались 22, голосовавших против не было.

Голосование по фракциям:

Законопроект дополняет закон о бюджете на 2020 год статьей, по которой Минобороны и МВД получат возможность продолжить в 2020 году действие договоров на поставки продовольствия, заключенных в 2019 году, чтобы не допустить срыва обеспечения продовольствием военнослужащих.

Необходимость принятия закона возникла из-за того, что победитель конкурса на обеспечение ВСУ продовольствием отказался заключать договора на поставки в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Сегодня парламент провалил голосование за проект закона об изменениях в госбюджет-2020.

Также Рада уволила глав Минфина и Минздрава, но не смогла назначить новых министров.

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