Верховный суд: Запрещено раскрывать имя подозреваемого до вступления в силу приговора

Суд (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Обнародование имени человека, который подозревается или обвиняется в совершении уголовного преступления, запрещается до вступления в законную силу обвинительного приговора. Такие выводы сделал Верховный суд.

Соответствующую позицию высказал Кассационный гражданский суд ВС в постановлении от 10 сентября 2025 года по делу №757/19417/23.

В заявлении говорится, что запрет обнародовать имя должен действовать независимо от публичного статуса лица или общественного интереса к информации. В то же время в ВС уточнили, что защита нарушенного права на имя осуществляется путем удаления персональных данных из публикации, а не удаления материала полностью.

Это, по мнению суда, обеспечивает баланс между правом личности и свободой медиа информировать общество.

В деле, которое пересматривалось Кассационным гражданским судом, экс-руководитель нефтегазодобывающей компании обратился с иском к интернет-изданию. Он пояснил, что на сайте медиа был опубликован материал, в котором говорилось об изменении меры пресечения в его отношении и сообщение ему о подозрении в финансовых махинациях.

По мнению заявителя, медиа нарушило его неимущественное право на использование имени. Он просил суд обязать ответчика удалить упомянутую публикацию. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция подтвердила его.

В кассационной жалобе ответчик обращал внимание на наличие статуса публичного лица у истца и на общественную значимость информации.

Верховный суд при рассмотрении дела сделал ряд правовых выводов. В частности, упоминается статья шесть Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она не запрещает властям информировать общество об уголовных расследованиях, однако требует делать это с максимальной осторожностью и осмотрительностью, которые необходимы для соблюдения принципа презумпции невиновности.

Кроме того, учитывая статью 32 Конституции Украины нужно различать дела о защите достоинства, чести или деловой репутации путем опровержения ложной информации и дела о защите других личных неимущественных прав, нарушенных в связи с распространением информации, неприкосновенность которой специально охраняется законодательством и распространение которой может нанести моральный вред, даже если она соответствует действительности.

Суд убежден, что медиа нарушило неимущественное право истца на использование его имени. Ведь ресурс обнародовал данные при отсутствии обвинительного приговора, который вступил в законную силу.

"ВС исходил из того, что независимо от наличия общественного интереса и того, является ли истец публичным лицом, указание его имени в публикации до вступления в законную силу обвинительного приговора суда является нарушением", – говорится в заявлении.