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Верховный Суд подтвердил законность решения Зеленского о лишении гражданства Альперина

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 06:51
Верховный Суд подтвердил законность решения Зеленского о лишении гражданства Альперина - Фото
Вадим Альперин (скриншот из видео)

Большая палата Верховного Суда считает правомерным решение президента Владимира Зеленского о лишении гражданства одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Зеленский лишил Альперина гражданства 14 апреля 2021-го. Последний попытался обжаловать указ президента в Кассационном админсуде Верховного Суда, но 23 декабря 2021-го ему в иске отказали.

Суд посчитал, что президент действовал законно, а также сослался на прецедент ЕСПЧ "Рамадан против Мальты". В этом прецеденте говорится, что прекращение гражданства на определенных законом основаниях лица, у которого есть гражданство другой страны, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

Альперин попытался обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда. Но там ему отказали в удовлетворении апеляції и оставили решение первой инстанции без изменений.  

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский гражданство верховный суд Вадим АЛьперин
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