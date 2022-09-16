Верховный Суд подтвердил законность решения Зеленского о лишении гражданства Альперина

Большая палата Верховного Суда считает правомерным решение президента Владимира Зеленского о лишении гражданства одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Зеленский лишил Альперина гражданства 14 апреля 2021-го. Последний попытался обжаловать указ президента в Кассационном админсуде Верховного Суда, но 23 декабря 2021-го ему в иске отказали.

Суд посчитал, что президент действовал законно, а также сослался на прецедент ЕСПЧ "Рамадан против Мальты". В этом прецеденте говорится, что прекращение гражданства на определенных законом основаниях лица, у которого есть гражданство другой страны, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

Альперин попытался обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда. Но там ему отказали в удовлетворении апеляції и оставили решение первой инстанции без изменений.

4 апреля 2021-го СНБО ввел новые санкции против якобы "контрабандистов". В списке оказался и Альперин.

14 апреля того же года Альперина и еще нескольких людей из списка Зеленский лишил гражданства.

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Марко Сировой

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